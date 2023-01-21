Вильнюсский театр закрыл несколько спектаклей по книгам российских авторов

Вильнюсский Старый театр (до сентября 2022 года — Русский драматический театр Литвы) снял с показа несколько спектаклей, чьи создатели и обладатели авторских прав на пьесы «поддержали политику России». Об этом сообщает портал Lrytas.lt со ссылкой на менеджера театра Ольгу Полевикову.
Среди постановок, от которых отказался театр, — «Воля» Владимира Гурфинкеля по рассказам Василия Шукшина, «Утопия» Филиппа Лося по одноименной пьесе Михаила Дурненкова, «Кошкин дом» Алексея Утеганова по произведению Самуила Маршака и «Горка» Леры Сурковой по пьесе Алексея Житковского. Также в Вильнюсском Старом театре больше не показывают два спектакля Агнюса Янкявичюса — «Лед» по одноименному роману Владимира Сорокина и «Проклятая любовь» по повести Павла Санаева «Похороните меня за плинтусом».