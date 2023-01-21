В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+4° в 
USD 68.67EUR 74.34
Войти в почту
11 минут назад

Вильнюсский старый театр закрыл несколько спектаклей по книгам российских авторов

Газета.Ruиещё 1

Вильнюсский Старый театр (до сентября 2022 года — Русский драматический театр Литвы) снял с показа несколько спектаклей, чьи создатели и обладатели авторских прав на пьесы «поддержали политику России». Об этом сообщает портал Lrytas.lt со ссылкой на менеджера театра Ольгу Полевикову.

Вильнюсский театр закрыл несколько спектаклей по книгам российских авторов
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Среди постановок, от которых отказался театр, — «Воля» Владимира Гурфинкеля по рассказам Василия Шукшина, «Утопия» Филиппа Лося по одноименной пьесе Михаила Дурненкова, «Кошкин дом» Алексея Утеганова по произведению Самуила Маршака и «Горка» Леры Сурковой по пьесе Алексея Житковского. Также в Вильнюсском Старом театре больше не показывают два спектакля Агнюса Янкявичюса — «Лед» по одноименному роману Владимира Сорокина и «Проклятая любовь» по повести Павла Санаева «Похороните меня за плинтусом».

Общество,Алексей Утеганов,Михаил Дурненков,Владимир Гурфинкель,Самуил Маршак,Владимир Сорокин,Василий Шукшин,Павел Санаев,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители