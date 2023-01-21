Вильнюсский театр закрыл несколько спектаклей по книгам российских авторов

Вильнюсский Старый театр (до сентября 2022 года — Русский драматический театр Литвы) снял с показа несколько спектаклей, чьи создатели и обладатели авторских прав на пьесы «поддержали политику России». Об этом сообщает портал Lrytas.lt со ссылкой на менеджера театра Ольгу Полевикову.