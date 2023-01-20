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13 минут назад

В Госдуме рассказали, кому положены дополнительные выходные в 2023 году

Ura.Ru

В России дополнительные выходные дни в 2023 году положены за переработку, работу в выходные дни в дни диспансеризации, а также родителям детей-инвалидов и не только. Подробнее об этом сообщили в Госдуме.

В Госдуме рассказали, кому положены дополнительные выходные в 2023 году
Фото: ТАССТАСС

«Если вы работали сверхурочно, в нерабочий день или являетесь донором, вы вправе рассчитывать на отгулы», — уточняет Госдума в своем telegram-канале.

Помимо этого родитель или опекун ребенка-инвалида имеет право на четыре дополнительных выходных дня в месяц.

Дополнительные выходные положены за переработанные дни. В зависимости от количества переработанных часов, положены либо дополнительное время для отдыха, либо оплата в полтора или два оклада. Также работая в законный выходной, работник может попросить как отгул, так и оплату в двойном размере. Кроме того, россиянам гарантируются выходные для прохождения диспансеризации. Дополнительно отдохнуть могут и доноры крови. Им предоставляется выходной в день сдачи крови, в день медосмотра и плюс еще один день.

Ранее президент РФ Владимир Путин дал части россиян дополнительные выходные. Новые льготы касались родителей детей-инвалидов, которые теперь имеют право на четыре дополнительных дня в месяц.

Общество,Владимир Путин,Госдума,
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