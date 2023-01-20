В Госдуме рассказали, кому положены дополнительные выходные в 2023 году

В России дополнительные выходные дни в 2023 году положены за переработку, работу в выходные дни в дни диспансеризации, а также родителям детей-инвалидов и не только. Подробнее об этом сообщили в Госдуме .

Дополнительные выходные положены за переработанные дни. В зависимости от количества переработанных часов, положены либо дополнительное время для отдыха, либо оплата в полтора или два оклада. Также работая в законный выходной, работник может попросить как отгул, так и оплату в двойном размере. Кроме того, россиянам гарантируются выходные для прохождения диспансеризации. Дополнительно отдохнуть могут и доноры крови. Им предоставляется выходной в день сдачи крови, в день медосмотра и плюс еще один день.