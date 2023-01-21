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53 минуты назад

В России за сутки выявили 6 014 случаев заражения коронавирусом

ТАССиещё 1

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 6 014, летальных исходов из-за ковида - на 43. Об этом сообщили в субботу журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

В России за сутки выявили 6 014 случаев заражения коронавирусом
Фото: 

Днем ранее в стране зарегистрировали 6 078 случаев заражения и 41 смерть, всего с начала пандемии - 21 888 428 и 394 653 соответственно.

Число случаев выздоровления увеличилось за сутки на 4 586 против 4 698 днем ранее, до 21 302 505.

За сутки в России госпитализировали 834 заболевших против 837 днем ранее (снижение на 0,4%). Число госпитализаций уменьшилось в 36 регионах и увеличилось также в 36, в 13 ситуация не изменилась.

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