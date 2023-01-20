Китай временно закроет часть границы с Россией

На Китайский Новый год закроются семь пунктов пропуска на российско-китайской границе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Дальневосточное таможенное управление.

Фото: Zuma/TACC Zuma/TACC

Таможенники рассказали, что в связи с каникулами в Китае в Приморском крае с 22 по 26 января не будут работать автомобильные пункты пропуска «Пограничный - Суйфэньхэ», «Полтавка - Дунин» и «Турий Рог - Мишань».

Еще один пункт - «Краскино - Хуньчунь» - 21 января закроется в 14:00 по местному времени, а 22-24 января не будет работать вообще.

Пункт «Кани-Курган - Хэйхэ» в Амурской области уйдет на каникулы с 21 по 23 января, как и смешанный пункт пропуска «Амурзет - Лобэй» в Еврейской автономной области.

Пункт пропуска «Покровка - Жаохэ» в Хабаровском крае будет закрыт с 21 по 24 января.

Работать без выходных будут автомобильный и железнодорожный пункты пропуска «Забайкальск» в Забайкальском крае, а также пункты «Махалино» и «Пограничный» в Приморском крае.

Глава КНР Си Цзиньпин ранее выразил обеспокоенность из-за распространения коронавируса в сельских районах страны в канун Китайского Нового года.

Во время новогодних каникул люди активно перемещаются по Китаю - городские жители едут в деревни, чтобы провести время с семьями. Власти КНР прогнозируют, что в ближайшие недели 1,4 миллиарда китайцев совершат два миллиарда поездок. Врачи считают, что в этот период может произойти «суперраспространение» коронавируса, сравнимое с первой вспышкой в Ухане в конце 2019 года.