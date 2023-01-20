В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+8° в 
USD 68.85EUR 74.41
Войти в почту
12 минут назад

Пожилым жителям Центральной России рекомендовали не выходить из дома

Газета.Ru

Министерство здравоохранения России рекомендовало пожилым жителям центрального региона не выходить из дома из-за гололеда и связанной с ним травмоопасности. Рекомендация размещена на сайте Минздрава.

Пожилым жителям Центральной России рекомендовали не выходить из дома
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"К группе повышенного риска падения и переломов относятся пожилые люди, что связано со снижением в пожилом возрасте мышечной массы, плотности костей и развитием остеопороза", — сообщает ведомство.

Отмечается, что пожилым людям рекомендуется без необходимости не выходить из дома в связи с высокой травмоопасностью, однако, если такой возможности нет, то, чтобы снизить риск падения и травматизма из-за гололеда, рекомендуется выбирать обувь на нескользящей подошве, использовать противоскользящие насадки для обуви и острую насадку для трости. Также Минздрав рекомендовал в связи с резкими перепадами атмосферного давления людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями внимательно контролировать свое самочувствие.

Ранее Министерство здравоохранения России сообщило, что более 55% граждан РФ сделали прививку от гриппа, в том числе те, кто относится к группе повышенного риска.

Общество,Минздрав РФ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители