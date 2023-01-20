Пожилым жителям Центральной России рекомендовали не выходить из дома

Министерство здравоохранения России рекомендовало пожилым жителям центрального региона не выходить из дома из-за гололеда и связанной с ним травмоопасности. Рекомендация размещена на сайте Минздрава.
"К группе повышенного риска падения и переломов относятся пожилые люди, что связано со снижением в пожилом возрасте мышечной массы, плотности костей и развитием остеопороза", — сообщает ведомство.
Отмечается, что пожилым людям рекомендуется без необходимости не выходить из дома в связи с высокой травмоопасностью, однако, если такой возможности нет, то, чтобы снизить риск падения и травматизма из-за гололеда, рекомендуется выбирать обувь на нескользящей подошве, использовать противоскользящие насадки для обуви и острую насадку для трости. Также Минздрав рекомендовал в связи с резкими перепадами атмосферного давления людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями внимательно контролировать свое самочувствие.
Ранее Министерство здравоохранения России сообщило, что более 55% граждан РФ сделали прививку от гриппа, в том числе те, кто относится к группе повышенного риска.