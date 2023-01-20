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1 час назад

Во Владивостоке вводят свободное посещение школ из-за морозов

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Во Владивостоке с понедельника, 23 января, вводят свободное посещение школ из-за морозов.

В российском городе ввели свободное посещение школ
Фото: ТАССТАСС

Об этом сообщили в мэрии города.

«Из-за неблагоприятных погодных условий с понедельника по четверг в школах Владивостока вводится свободное посещение», — говорится в сообщении.

Ранее синоптики спрогнозировали похолодание в Приморье 24 января.

Как сообщает URA.RU со ссылкой на сайт Курганского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, синоптики прогнозируют потепление до 0 °C в Курганской области.

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