В российском городе ввели свободное посещение школ

Во Владивостоке с понедельника, 23 января, вводят свободное посещение школ из-за морозов.
Об этом сообщили в мэрии города.
«Из-за неблагоприятных погодных условий с понедельника по четверг в школах Владивостока вводится свободное посещение», — говорится в сообщении.
Ранее синоптики спрогнозировали похолодание в Приморье 24 января.
Как сообщает URA.RU со ссылкой на сайт Курганского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, синоптики прогнозируют потепление до 0 °C в Курганской области.