В российском городе ввели свободное посещение школ

Об этом сообщили в мэрии города.

«Из-за неблагоприятных погодных условий с понедельника по четверг в школах Владивостока вводится свободное посещение», — говорится в сообщении .

Как сообщает URA.RU со ссылкой на сайт Курганского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, синоптики прогнозируют потепление до 0 °C в Курганской области.