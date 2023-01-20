Театры Москвы попали под проверку после скандала с Дмитрием Назаровым

Дмитрий Назаров еще до недавнего времени оставался востребованным артистом, его график был заполнен гастролями по России и съемками. Однако актеру пришлось распрощаться с возможностью выступить перед зрителями из-за своей русофобской позиции.

Назаров длительное время высказывался против спецоперации и откровенно критиковал правительство и соотечественников, однако это сходило ему с рук, пока жители Нижнего Тагила не выступили против. Спектакль с участием Назарова был отменен, а самого артиста вызвал на разговор худрук МХТ им. Чехова Константин Хабенский. Артист по итогу был уволен — причем вместе с супругой Ольгой Васильевой.

Назаров остался без гастролей, теперь он может со спокойно душой жить во Франции, ведь в последнем интервью он сильно сомневался, стоит ли ему менять Лазурный берег на российские города.

Хабенский хотел расстаться с семейной скандальной парой по хорошему, чтобы они ушли из театра по собственному желанию. Однако никто не явился к директору, потому артисты были уволены.

В это же время в других московских театрах начались проверки. Совпадение ли это — неизвестно. Комиссия из министерства культуры проверила дисциплину в театрах.

«Комиссия изучала трудовые табели, листы посещаемости, кто на рабочем месте, а кто из артистов оформил творческий отпуск, и почему этот отпуск длится уже несколько месяцев, а в спектаклях появились вторые составы», — пишет «Комсомольская правда».