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41 минуту назад

Синоптик назвал заключительный день оттепели в центре России

Москва24иещё 2

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, что заключительным днем оттепели в центральных регионах России станет 20 января. Об этом синоптик сообщил в интервью радио Sputnik.

Синоптик назвал заключительный день оттепели в центре России
Фото: ТАССТАСС

"Заключительным днем нетипичной для Крещения оттепели будет пятница. Обычно такие вторжения субтропического тепла с температурным фоном на 9–10 градусов выше нормы происходят в Центральной России не чаще одного раза в 5–6 лет", – отметил эксперт.

Тишковец сообщил, что днем 20 января температура воздуха может составить до 1–6 градусов. По словам эксперта, это аномальное тепло, но не рекордное.

Синоптик также уточнил, что с 21 января начнется похолодание. К середине следующей недели в центральных регионах России установится нормальная январская температура.

"Обойдется без осадков, в облаках появятся просветы, появится нормальное солнце. Температурный фон начнет понижаться. В воскресенье под утро ожидается минус 2–7, а днем – от 0 до минус 5 градусов", – уточнил он.

Тишковец добавил, что в середине следующей недели ожидается температура минус 8–13 градусов в вечернее время и минус 1–6 – днем. Морозы не вернутся к рекордной отметке.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков рассказал, что 20 января в столице ожидается облачная погода без особых осадков и до 5 градусов тепла. Ветер будет дуть южный и юго-восточный со скоростью 4–9 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и к вечеру составит 752 миллиметра ртутного столба.

Общество,Александр Синенков,Евгений Тишковец,
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