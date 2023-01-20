Синоптик назвал заключительный день оттепели в центре России

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, что заключительным днем оттепели в центральных регионах России станет 20 января. Об этом синоптик сообщил в интервью радио Sputnik.

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"Заключительным днем нетипичной для Крещения оттепели будет пятница. Обычно такие вторжения субтропического тепла с температурным фоном на 9–10 градусов выше нормы происходят в Центральной России не чаще одного раза в 5–6 лет", – отметил эксперт.

Тишковец сообщил, что днем 20 января температура воздуха может составить до 1–6 градусов. По словам эксперта, это аномальное тепло, но не рекордное.

Синоптик также уточнил, что с 21 января начнется похолодание. К середине следующей недели в центральных регионах России установится нормальная январская температура.

"Обойдется без осадков, в облаках появятся просветы, появится нормальное солнце. Температурный фон начнет понижаться. В воскресенье под утро ожидается минус 2–7, а днем – от 0 до минус 5 градусов", – уточнил он.

Тишковец добавил, что в середине следующей недели ожидается температура минус 8–13 градусов в вечернее время и минус 1–6 – днем. Морозы не вернутся к рекордной отметке.