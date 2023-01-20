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23 минуты назад

Назван возраст, в котором россияне чувствуют себя счастливыми

Свободная прессаиещё 1

Россияне считают, что для счастья им нужно здоровье, деньги, любовь, интересная работа и наличие близких людей рядом.

Назван возраст, в котором россияне чувствуют себя счастливыми
Фото: ТАССТАСС

Как сообщают «Известия», чаще всего к его неотъемлемым составляющим респонденты относили крепкое здоровье — собственное и родных (32%), материальное (31%) и семейное (30%) благополучие, наличие любящих людей (28%), спокойную жизнь (22%), стабильный и высокий заработок (18%), любовь к семье (18%) и благополучие близких (16%).

Свыше двух третей опрошенных — и мужчины, и женщины — считают себя в той или иной степени счастливыми (51% — скорее счастливы, а 20% — абсолютно счастливы). Чаще других называли себя счастливыми участники опроса в возрасте 35–44 лет (74%). Реже — респонденты в возрасте от 44 до 55 лет (68%).

Ранее "СП" писала, что ВЦИОМ выяснил, что почти четверть россиян начали больше экономить на еде с марта этого года.

Общество,ВЦИОМ,
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