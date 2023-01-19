Max Mara извинился за недопуск на показ моделей из России

«Конкретно я, наверное, не столкнулась c русофобией, но некоторые мои подруги действительно не попали на какие-то показы, на которые они из года в год ходили как на работу. По-моему, там были и Лена Перминова, и Наташа Османн, и Карина Нигай», – рассказала Червоткина о ситуации.