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15 минут назад

Max Mara извинился за недопуск на показ моделей из России

Елена Прошина

Блогер Мария Червоткина рассказала, что итальянский бренд Max Mara, который не пустил на показ моделей из России, извинился за этот поступок. Об этом Червоткина рассказала на YouTube-канале «Мадонна Мур».

Max Mara извинился за недопуск на показ моделей из России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Конкретно я, наверное, не столкнулась c русофобией, но некоторые мои подруги действительно не попали на какие-то показы, на которые они из года в год ходили как на работу. По-моему, там были и Лена Перминова, и Наташа Османн, и Карина Нигай», – рассказала Червоткина о ситуации.

Она также добавила, что после Max Mara принесли свои извинения моделям и блогерам. По мнению Червоткиной, поступок бренда был обусловлен коммерческими мотивами.

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Общество,Анастасия Решетова,
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