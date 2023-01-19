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27 минут назад

На поддерживающую СВО журналистку завели дело о дискредитации ВС РФ

Газета.Ru

В Братске на местную общественницу и активистку завели административно дело о дискредитации ВС РФ.

На поддерживающую СВО журналистку завели дело о дискредитации ВС РФ
Фото: Елена Кутергина/VKЕлена Кутергина/VK

Как сообщает ИА IrkutskMedia, речь идет о журналистке Елене Кутергиной, поддерживающей специальную военную операцию. Женщина рассказала изданию, что неоднократно публиковала информацию о поддержке российских солдат и помогала волонтерам СВО, в связи с чем была удивлена административному производству в ее отношении.

По словам Кутергиной, она никогда не публиковала дискредитирующую и незаконную информацию о ВС России.

Согласно версии журналистки, дело может быть связано с личной неприязнью заявителя, который якобы публично критиковал активистку и ее начальника. Кутергина утверждает, что несколько юристов готовы оказать ей помощь безвозмездно. С материалами дела она ознакомится 20 января.

Ранее сообщалось, что в Томске помощника депутата отправили под домашний арест за порчу баннеров в поддержку СВО.

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