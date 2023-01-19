Роскомнадзор разъяснил критерии, по которым будет определять пропаганду ЛГБТ

Роскомнадзор разъяснил критерии определения пропаганды ЛГБТ в кино, СМИ и рекламе, сообщают «Ведомости».

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Согласно проекту приказа РКН, появившегося на портале regulation.ru, основанием для включения в единый реестр запрещенных сайтов станет наличие информации, подпадающей под один или несколько критериев:

— направлена на убеждение о допустимости и привлекательности сексуальной связи с несовершеннолетними;

— убеждает в привлекательности нетрадиционных сексуальных отношений, предпочтений и установок;

— создает искаженное представление о социальной равноценности традиционных и нетрадиционных сексуальных отношений;

— оправдывает отказ от традиционных сексуальных отношений, предпочтений и установок в пользу нетрадиционных;

— вызывает интерес к нетрадиционным сексуальным отношениям и способствует изменению негативного отношения на положительное, в том числе с помощью навязывания сведений о нетрадиционных сексуальных отношениях;

— направлена на формирование положительного отношения к смене биологического пола человека;

— выражает социальное (или иное) одобрение людей, отрицающих свою природную половую принадлежность.