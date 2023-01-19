Роскомнадзор разъяснил критерии, по которым будет определять пропаганду ЛГБТ

Роскомнадзор разъяснил критерии определения пропаганды ЛГБТ в кино, СМИ и рекламе, сообщают «Ведомости».
Согласно проекту приказа РКН, появившегося на портале regulation.ru, основанием для включения в единый реестр запрещенных сайтов станет наличие информации, подпадающей под один или несколько критериев:
— направлена на убеждение о допустимости и привлекательности сексуальной связи с несовершеннолетними;
— убеждает в привлекательности нетрадиционных сексуальных отношений, предпочтений и установок;
— создает искаженное представление о социальной равноценности традиционных и нетрадиционных сексуальных отношений;
— оправдывает отказ от традиционных сексуальных отношений, предпочтений и установок в пользу нетрадиционных;
— вызывает интерес к нетрадиционным сексуальным отношениям и способствует изменению негативного отношения на положительное, в том числе с помощью навязывания сведений о нетрадиционных сексуальных отношениях;
— направлена на формирование положительного отношения к смене биологического пола человека;
— выражает социальное (или иное) одобрение людей, отрицающих свою природную половую принадлежность.
Приказ о разработанных критериях запрещенной информации вступит в действие к сентябрю 2023 года.