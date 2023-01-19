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22 минуты назад

Пригожин заявил, что режим молчания о ЧВК "Вагнер" на сегодня выполнил свою задачу

ТАССиещё 9

Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин считает, что режим молчания об этой организации на сегодняшний день выполнил свою задачу, и в этой связи он "дарит" победу в суде бывшему главному редактору радиостанции "Эхо Москвы" Алексею Венедиктову (признан в РФ иноагентом) по этому вопросу.

Пригожин заявил, что дарит победу в суде Венедиктову
Фото: ТАССТАСС

"Сегодня, когда режим молчания о ЧВК "Вагнер" свою задачу выполнил, я с удовольствием дарю победу в этом суде товарищу Венедиктову. А если есть желание, то и всем тем, у кого я их выигрывал", - приводит слова Пригожина его пресс-служба в своем Telegram-канале в четверг.

Ранее суд признал недостоверным утверждение Венедиктова о том, что "Пригожин является хозяином ЧВК "Вагнер", однако с тех пор истец сам в интервью подтвердил, что является основателем и руководителем этой военной организации.

"Было время, когда я должен был идти и судиться с Венедиктовым и другими, потому что была конспиративная необходимость говорить о том, что ЧВК "Вагнер" не существует. Первое, потому что та работа, которую выполняла ЧВК "Вагнер", не всегда могла быть публичной. Второе, потому что у ЧВК "Вагнер", как в России, так и за рубежом, всегда было много врагов и завистников", - пояснил Пригожин.

Он заявил, что таким образом не противодействовал и не пытается противодействовать решениям суда.

"Пусть российский суд будет беспристрастным. То, что суд принял позицию Венедиктова, это наша большая победа", - указал Пригожин.

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Ранее в четверг адвокат Калой Ахильгов, представлявший в суде интересы Венедиктова, сообщил ТАСС, что Пресненский районный суд Москвы 6 февраля в связи с новыми обстоятельствами проведет повторное заседание по иску Пригожина к экс-главному редактору радиостанции "Эхо Москвы".

Общество,Евгений Пригожин,Алексей Венедиктов,
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