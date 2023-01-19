Пригожин заявил, что дарит победу в суде Венедиктову

"Было время, когда я должен был идти и судиться с Венедиктовым и другими, потому что была конспиративная необходимость говорить о том, что ЧВК "Вагнер" не существует. Первое, потому что та работа, которую выполняла ЧВК "Вагнер", не всегда могла быть публичной. Второе, потому что у ЧВК "Вагнер", как в России, так и за рубежом, всегда было много врагов и завистников", - пояснил Пригожин.