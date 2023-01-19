Патриарх Кирилл: всякое желание уничтожить Россию приведет к «концу мира»

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время проповеди после крещенской литургии в Богоявленском Елоховском кафедральном соборе заявил, что стремление уничтожить Россию приведет к концу мира. Его слова приводит РИА Новости.

«Желание победить Россию сегодня приняло очень опасные формы», — предупредил патриарх, добавляя, что «мы молим Господа, чтобы он вразумил безумцев и помог им понять, что всякое желание уничтожить Россию будет означать конец мира».

По мнению главы РПЦ, угрозы миру в текущих условиях «крайне велики».

Накануне министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что украинский президент Владимир Зеленский не может представлять интересы всего населения Украины в границах 1991 года, напоминая об интервью Зеленского, в котором тот назвал жителей Донбасса «особями».