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1 час назад

Патриарх Кирилл предупредил, что желание уничтожить Россию приведет к «концу мира»

Газета.Ru

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время проповеди после крещенской литургии в Богоявленском Елоховском кафедральном соборе заявил, что стремление уничтожить Россию приведет к концу мира. Его слова приводит РИА Новости.

Патриарх Кирилл: всякое желание уничтожить Россию приведет к «концу мира»
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Желание победить Россию сегодня приняло очень опасные формы», — предупредил патриарх, добавляя, что «мы молим Господа, чтобы он вразумил безумцев и помог им понять, что всякое желание уничтожить Россию будет означать конец мира».

По мнению главы РПЦ, угрозы миру в текущих условиях «крайне велики».

Накануне министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что украинский президент Владимир Зеленский не может представлять интересы всего населения Украины в границах 1991 года, напоминая об интервью Зеленского, в котором тот назвал жителей Донбасса «особями».

До этого патриарх Московский и всея Руси Кирилл сказал, что русские и украинцы являются единым народом, а церкви надо сделать все возможное, чтобы живущие в РФ и на Украине не были врагами.

Общество,Патриарх Кирилл,Владимир Зеленский,Сергей Лавров,РПЦ,
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