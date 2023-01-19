"Сегодня такое тревожное время, но мы верим, что Господь не оставит землю русскую, <...> что у России будут силы в случае необходимости защитить свою землю и свой народ. Ну и дай бог, чтобы не дошло дело до такого выяснения отношений - чтобы Господь всех примирил, успокоил и помог вместе всем работать для того, чтобы мир становился лучше", - добавил патриарх.