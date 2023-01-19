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17 минут назад

Патриарх Кирилл заявил, что всякое желание уничтожить Россию будет означать конец мира

ТАССиещё 4

Желание западных стран победить Россию сегодня приобрело очень опасные формы, но всякие попытки его осуществления будут означать конец мира. Такое мнение выразил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл после литургии в Богоявленском кафедральном соборе в Елохове в четверг.

"Сегодня возникают большие угрозы миру, нашей стране, да и всему роду человеческому. <...> Желание победить Россию сегодня приобрело очень опасные формы. Мы молимся Господу, чтобы он вразумил безумцев и помог им понять, что всякое желание уничтожить Россию будет означать конец мира", - сказал он.

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Патриарх добавил, что Россия обладает мощным оружием и населена очень сильными людьми, которые всегда были мотивированы на победу. По его словам, сегодня у "каких-то безумных людей" появилась мысль о том, что Россию можно в нынешних условиях победить или же переформатировать, то есть навязать ее жителям некие новые ценности, которые "даже и ценностями назвать невозможно".

"Сегодня такое тревожное время, но мы верим, что Господь не оставит землю русскую, <...> что у России будут силы в случае необходимости защитить свою землю и свой народ. Ну и дай бог, чтобы не дошло дело до такого выяснения отношений - чтобы Господь всех примирил, успокоил и помог вместе всем работать для того, чтобы мир становился лучше", - добавил патриарх.

Общество,Видео,Патриарх Кирилл,
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