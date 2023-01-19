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37 минут назад

Путин окунулся в прорубь на Крещение

Lenta.ru

Президент России Владимир Путин окунулся в прорубь на Крещение. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, его слова приводит ТАСС.

Путин окунулся в прорубь на Крещение
Фото: РИА НовостиРИА Новости

При этом Песков отметил, что фото- и видеокадров момента купания Путина пресс-служба президента журналистам не предоставит.

«Сегодня праздник Крещения, президент принимал участие в крещенских купаниях, делал он это в Подмосковье. На этот раз никаких видео или фотоматериалов нет, просто сообщаем, что он последовал традиции», — сообщил представитель Кремля.

Впервые Кремль сообщил об участии Путина в крещенских купаниях в 2018 году. Тогда президент окунулся в иордань на озере Селигер, в 2019 году сделал это в Подмосковье. В 2022 году Путин решил не окунаться в прорубь на Крещение в связи с эпидемиологической ситуацией в стране. По словам Пескова, в прошлом году представители церкви не рекомендовали делать это из-за пандемии COVID-19.

Общество,Дмитрий Песков,Владимир Путин,
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