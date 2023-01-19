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7 минут назад

Россельхознадзор назвал мрачной ситуацию с гриппом птиц в мире

ТАСС

Россельхознадзор оценил ситуацию с гриппом птиц в мире как "самую мрачную в истории". При этом ведомство отметило, что потери коммерческого поголовья в РФ оказались небольшими. Об этом журналистам сообщил советник руководителя Россельхознадзора Никита Лебедев.

Россельхознадзор оценил ситуацию с гриппом птиц в мире
Фото: ТАССТАСС

"Минувший год можно смело назвать самым мрачным в истории по последствиям распространения гриппа птиц. Начиная с весны, ситуация стала приобретать характер панзоотии. По данным Всемирной организации здравоохранения животных (WOAH), за 2022 год на территории 70 государств было зарегистрировано 7,6 тыс. очагов гриппа в популяциях домашней и дикой птицы. На территории России за тот же период было зарегистрировано 56 очагов заболевания из семи случаев на птицефабриках и шести - в дикой фауне", - сказал он.

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Лебедев отметил, что ущерб для отраслей птицеводства отдельных стран и регионов стал беспрецедентным. Так, в США было уничтожено 50,5 млн голов домашней птицы, в странах Европы - 48 млн, а в Японии - 10 млн. Он указал, что одной из причин таких высоких потерь поголовья птиц в западных странах стала так называемая "зеленая повестка" - отказ от клеточного содержания птицы и перевод предприятий к открытому типу содержания, что, в свою очередь, приводит к практически свободному контакту с дикой птицей.

"По данным WOAH, около 80% вспышек гриппа птиц в 2022 году были связаны с дикой птицей", - пояснил советник главы Россельхознадзора.

Потери коммерческого поголовья птиц в РФ

По словам Лебедева, в то же время России удалось избежать больших потерь коммерческого поголовья за счет учета и исправления ошибок, приведших к ситуации 2021 года, когда потери одной только "Боровской" птицефабрики в Тюменской области достигли 4 млн голов несушек. В годовом исчислении вынужденное уничтожение поголовья компании и связанные с гриппом карантинные мероприятия повлекли за собой невозможность производства 1 млрд штук пищевого яйца, отметил он.

"Системная работа по повышению уровня биозащиты предприятий и усиления контроля за исполнением ветеринарного законодательства, применение регионализации и информационных систем обеспечения прослеживаемости продукции в 2022 году дали свои положительные плоды", - подчеркнул Лебедев.

Влияние гриппа птиц на дикую фауну

Он добавил, что, кроме промышленного птицеводства, серьезный урон был нанесен и мировой дикой фауне. В частности, массовый падеж дикой восприимчивой птицы исчисляется тысячами. Кроме того, в сезоне 2021-2022 годов наблюдается массовое инфицирование и падеж от этого заболевания диких млекопитающих, а также наблюдаются случаи инфицирования и гибели диких плотоядных.

"В России в прошлом году все случаи массового падежа диких животных были оперативно расследованы, а павшие особи утилизированы, что позволило удержать эпизоотическую ситуацию под контролем. В этом большая заслуга не только ветеринарных специалистов и ученых, но и представителей охотничьего сообщества, а также активных граждан, сообщающих о всех подозрительных случаях", - заключил советник главы Россельхознадзора.

Общество,ВОЗ,Россельхознадзор,
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