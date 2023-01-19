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14 минут назад

Россиянки пожаловались на участившиеся случаи харассмента на работе

Газета.Ru

Жительницы России за последние два года стали чаще сталкиваться с харассментом на работе со стороны коллег и начальства. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование сервиса SuperJob.

Россиянки пожаловались на участившиеся случаи харассмента на работе
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Аналитики напомнили, что 2,5 года назад, в период пандемии и распространения дистанционного формата работы, харассмента в трудовых коллективах фиксировалось меньше. Так, среди женщин в 2020 году о подобном поведении коллег заявляли 7%, а сегодня -—11%.

«Россиян, которые сталкивались с сексуальными домогательствами со стороны начальства, — пять процентов, со стороны коллег — семь процентов», — следует из результатов опроса.

Кроме того, пострадали от харассмента со стороны руководства 8% участниц исследования, со стороны сослуживцев — 11%. При этом 2,5 года назад формальные процедуры предотвращения и расследования подобных случаев действовали в 7% компаний, то сегодня — в 4%.

«С сексуальной агрессией со стороны менеджмента и коллег среди мужчин сталкивались три и четыре процента соответственно», — показал опрос.

В исследовании приняли участие 1,6 тысячи респондентов.

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