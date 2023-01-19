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16 минут назад

Московский священник сравнил себя с Моргенштерном

Газета.Ru

Московский священник, клирик столичного храма святителя Николая Мирликийского в Отрадном, блогер Николай Бабкин в беседе с «Мослентой» сравнил себя с рэпером Алишером Моргенштерном (признан в РФ иностранным агентом).

Московский священник сравнил себя с Моргенштерном*
Фото: Газета.RuГазета.Ru

По словам Бабкина, Моргенштерн тоже не боится показывать себя и свои эмоции.

«Не хотелось бы сравнивать себя с Моргенштерном, но ему за то же самое достается. Он людей по полной провоцирует, и делает это сознательно. Глядя на него, народ злится, потому что возникает вопрос: почему это ему так вообще можно? Это что за бесовщина такая?» — сказал он.

Священник уточнил, что понимает чувства людей в свой адрес, и подчеркнул, что не обязан соответствовать чьим-то представлениям.

Общество,Алишер Моргенштерн,
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