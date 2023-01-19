Московский священник сравнил себя с Моргенштерном*

Московский священник, клирик столичного храма святителя Николая Мирликийского в Отрадном, блогер Николай Бабкин в беседе с «Мослентой» сравнил себя с рэпером Алишером Моргенштерном (признан в РФ иностранным агентом).
По словам Бабкина, Моргенштерн тоже не боится показывать себя и свои эмоции.
«Не хотелось бы сравнивать себя с Моргенштерном, но ему за то же самое достается. Он людей по полной провоцирует, и делает это сознательно. Глядя на него, народ злится, потому что возникает вопрос: почему это ему так вообще можно? Это что за бесовщина такая?» — сказал он.
Священник уточнил, что понимает чувства людей в свой адрес, и подчеркнул, что не обязан соответствовать чьим-то представлениям.