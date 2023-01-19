Россиянки начали чаще жаловаться на харрасмент

«Россиян, которые сталкивались с сексуальными домогательствами со стороны начальства, - 5%, со стороны коллег - 7%. Женщин, пострадавших от харассмента со стороны руководства, - 8%, со стороны сослуживцев - 11%. С сексуальной агрессией со стороны менеджмента и коллег среди мужчин сталкивались 3% и 4% соответственно», – цитирует данные исследования РИА Новости.