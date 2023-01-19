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58 минут назад

Россиянки все чаще жалуются на харрасмент

Свободная пресса

Как показало исследование сервиса по поиску работы SuperJob, россиянки стали чаще жаловаться на харрасмент – домогательства со стороны коллег.

Россиянки начали чаще жаловаться на харрасмент
Фото: Открытые источникиОткрытые источники

«Россиян, которые сталкивались с сексуальными домогательствами со стороны начальства, - 5%, со стороны коллег - 7%. Женщин, пострадавших от харассмента со стороны руководства, - 8%, со стороны сослуживцев - 11%. С сексуальной агрессией со стороны менеджмента и коллег среди мужчин сталкивались 3% и 4% соответственно», – цитирует данные исследования РИА Новости.

Опрос показал, что в разгар пандемии коронавируса харрасмента в России было значительно меньше.

Ранее «СП» писала о том, что россияне жалуются на дефицит картриджей для печатающих устройств.

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