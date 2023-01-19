У Главного храма ВС России начались крещенские купания

У Главного храма Вооруженных сил России в Кубинке начались традиционные крещенские купания, сообщили в министерстве обороны РФ. Для омовения подготовили 14 купелей. Возле них оборудованы палатки, в которых можно погреться и выпить чай.

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В ведомстве добавили, что в честь Крещения в 08:00 по московскому времени состоится праздничная литургия. Службу возглавит митрополит Каширский, викарий Святейшего Патриарха Московского и всея Руси, Феогност. Набрать священную воду в храме и окунуться в купель можно будет до конца дня.

В Минобороны также напомнили, что на Соборной площади продолжается фестиваль "Наша зима", в рамках которого можно посетить бесплатные зоны отдыха, в том числе 60-метровый тюбинговый спуск и ледовый каток площадью 5,5 тысячи квадратных метров. Также гости могут посетить мультимедийный музей "Дорога памяти".