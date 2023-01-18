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14 минут назад

Монеточку хотят признать иноагентом и изъять у нее квартиру – СМИ

Москва24

Исполнительницу Монеточку (настоящее имя – Елизавета Гырдымова) хотят признать иноагентом после того, как она озвучила проукраинские лозунги со сцены в Литве. Инициатором выступил руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин, который направил соответствующий запрос генпрокурору РФ Игорю Краснову. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на копию обращения.

Монеточку захотели признать иноагентом и изъять у нее квартиру
Фото: ТАССТАСС

Общественники углядели в лозунге признаки правонарушения по части 1 статьи 20.3.3. КоАП РФ о дискредитации вооруженных сил России.

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Бородин заявил, что необходимо не только признать Монеточку иностранным агентом, но и конфисковать у нее квартиру, которую она планирует продать. Он подчеркнул, что имущество таких граждан должно быть передано в пользование российского государства.

"Я знаю, что Гырдымова продает квартиру в Москве, и я считаю, что нужно эту квартиру у нее изъять и поддержать наших российских военных. Я думаю, это будет правильно", – уточнил он.

Также Бородин предложил перейти к реальным действиям и начать наказывать недовольных действиями России граждан. По его словам, страна сделала таких артистов популярными и дала возможность зарабатывать деньги.

"И в какой-то момент, а именно в сегодняшний момент, эти люди начинают продавать нашу страну, но они должны понимать, что они продали не только нашу страну, но и свою душу", – отметил он.

Накануне спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил лишать имущества уехавших граждан РФ, которые публично оскорбляют Россию, ее армию и народ, а также совершают действия, подпадающие под статью о реабилитации нацизма. Он отметил, что, находясь за границей, эти люди продолжают зарабатывать деньги в РФ, сдавая в аренду недвижимость.

Ранее депутат Госдумы Максим Иванов сравнил российскую певицу Монеточку с "ломаным грошом" из-за антироссийских высказываний на концерте в Литве. Певица произнесла вместе со зрителями проукраинский лозунг со сцены. В руках у Монеточки был бело-синий флаг, символизирующий протест против проведения спецоперации на Украине.

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