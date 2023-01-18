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27 минут назад

Кабмин отказался поддержать законопроект о выходном дне 31 декабря

Елена Прошина

Правительство России не поддержало законопроект, предлагающий установить 31 декабря выходным днем. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующий отзыв кабмина.

Кабмин отказался поддержать законопроект о выходном дне 31 декабря
Фото: ТАССТАСС

В агентстве напомнили, что с данной инициативой выступила партия ЛДПР в 2020 году. Ее представители предлагали отнести 31 декабря к нерабочим праздничным дням при сохранении установленного Трудовым кодексом РФ общего количества таких дней. В ЛДПР указывали, что граждане России при выпадении 31 декабря на рабочий день итак берут отгулы и оформляют отпуска. Кроме того о необходимости и важности этого свидетельствуют многочисленные обращения россиян и организаций РФ, утверждали представители партии.

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В кабмине на это указали, что в 2022 году и в 2023 году 31 декабря итак было и будет выходным днем. При этом правительство РФ ежегодно на основе обстоятельств, условий и мнений всех сторон соцпартнерства определяет наиболее целесообразный порядок использования нерабочих дней и необходимость переноса одного из выходных на 31 декабря. Так, в 2018 году, на 31 декабря, который выпал на понедельник, перенесли выходной с 29 декабря, с субботы.

Таким образом в правительстве считают, что инициатива ЛДПР на данный момент является «избыточной».

Общество,Политика,ЛДПР,Госдума,Правительство РФ,
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