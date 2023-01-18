Кабмин отказался поддержать законопроект о выходном дне 31 декабря

В агентстве напомнили, что с данной инициативой выступила партия ЛДПР в 2020 году. Ее представители предлагали отнести 31 декабря к нерабочим праздничным дням при сохранении установленного Трудовым кодексом РФ общего количества таких дней. В ЛДПР указывали, что граждане России при выпадении 31 декабря на рабочий день итак берут отгулы и оформляют отпуска. Кроме того о необходимости и важности этого свидетельствуют многочисленные обращения россиян и организаций РФ, утверждали представители партии.

В кабмине на это указали, что в 2022 году и в 2023 году 31 декабря итак было и будет выходным днем. При этом правительство РФ ежегодно на основе обстоятельств, условий и мнений всех сторон соцпартнерства определяет наиболее целесообразный порядок использования нерабочих дней и необходимость переноса одного из выходных на 31 декабря. Так, в 2018 году, на 31 декабря, который выпал на понедельник, перенесли выходной с 29 декабря, с субботы.