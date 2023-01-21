Какими были самые холодные зимы в мире и России

Представления о том, что такое по-настоящему «холодная» зима, серьезно разнятся в зависимости от страны и привычного для ее жителей климата. Например, в США одним из самых холодных периодов в истории считается 1936 год, когда Средний Запад страны и Канадские Прерии буквально замерзли. В середине января всю восточную половину страны накрыл снежный шторм, заблокировавший большую часть дорог в Аппалачах. Согласно синоптикам, в некоторых районах температура воздуха из-за ветра опустилась до -65 градусов Цельсия. В феврале штаты Небраска, Северная Дакота и Южная Дакота накрыло не менее серьезно — от -30 до -51 градуса.

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Если говорить о более актуальных рекордах, то в прошлом году исследовательская станция, расположенная на Южном Полюсе, зафиксировала самое низкое падение температуры с 1957 года. Между апрелем и сентябрем средняя температура воздуха составляла -61 градус Цельсия — предыдущим рекордом была цифра в -60,6 градусов. Ученые полагают, что причиной столь холодной зимы стал сильный полярный вихрь в стратосфере, изменивший направление ветров на полюсе.

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Что касается Европы, одна из самых холодных зим в регионе была зафиксирована еще в начале XVIII века. «Великий Мороз» или «Великая Зима», как ее называют в Великобритании и Франции, стала самой холодной за 500 лет наблюдений. Неподалеку от Лондона английский священник Уильям Дерхам зафиксировал температуру в -12 градусов Цельсия, а его современники из Парижа — до -15. Да, по меркам Южного Полюса или севера России это звучит несерьезно, но даже такое падение температуры привело к разрушительным последствиям. От холода погибли урожаи, а в реках и озерах замерзала рыба. Примерно 600 000 человек пали жертвами голода. Климатологи до сих пор не могут однозначно объяснить, что именно стало причиной заморозков, но с тех пор рекорд был уже неоднократно побит: в 1963 году в Великобритании похолодало до -20 по Цельсию.

Наконец, разговор о самых холодных зимах в России — сложный вопрос, который можно разделить на два периода: до метеорологических наблюдений и после. Первый полагается на свидетельства из исторических источников. Например, если верить летописям, в 355 году на юге страны стоял такой мороз, что вино леденело в сосудах, а птицы замерзали налету. В 1480 году, когда произошло стояние на реке Угре, эта самая река якобы была покрыта льдом, и войска татаро-монгольского ига понесли большие потери от лютого холода.