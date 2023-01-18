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6 минут назад

Гоблин рассказал о поступающих ему угрозах

Lenta.ru

Популярный российский блогер и переводчик Дмитрий Пучков, известный под псевдонимом Гоблин, сообщил о поступающих ему от украинцев угрозах. О звонках с обещаниями убить блогера и его семью он рассказал в беседе с журналисткой Наданой Фридрихсон. Запись их разговора опубликована на сайте радио KP.RU.

Гоблин рассказал о поступающих ему угрозах
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мне по 800 звонков за сутки, условно говоря, с обещаниями убить меня, жену, детей, всех разорвать, похоронить и прочее. А как я на это должен реагировать, что, желать счастья всем окружающим? Все, что вы получаете, все вами абсолютно заслужено, это ваш выбор, вы этого хотели, вы это получили. Теперь расхлебывайте. Взрослые люди», — заявил блогер.

Гоблин добавил, что на фоне постоянно поступающих угроз он относится к звонящим ему людям так же, как они относятся к нему.

Ранее Пучков заявил, что не посещает европейские страны из соображений безопасности. Так он прокомментировал информацию, что Евросоюз планирует ввести против него санкции.

«Так я туда из соображений собственной физической безопасности не езжу давным-давно. Потому что меня там просто поймают и убьют», — заявил блогер.

В середине декабря Евросоюз ввел санкции против Пучкова.

Общество,Дмитрий Пучков,ЕС,
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