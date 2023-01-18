Гоблин рассказал о поступающих ему угрозах

«Мне по 800 звонков за сутки, условно говоря, с обещаниями убить меня, жену, детей, всех разорвать, похоронить и прочее. А как я на это должен реагировать, что, желать счастья всем окружающим? Все, что вы получаете, все вами абсолютно заслужено, это ваш выбор, вы этого хотели, вы это получили. Теперь расхлебывайте. Взрослые люди», — заявил блогер.