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1 час назад

В Таиланде предупредили туристов  об опасности

Никита Бородкин

В 2023 году в Таиланде ожидается рост числа случаев заболевания малярией в три раза, а лихорадкой Денге — в 4,5 раза. Как сообщает Thai PBS World, о подстерегающей туристов опасности заявили в Департаменте по контролю за заболеваниями Минздрава страны.

Как отметил глава департамента Тарес Крассанайравивонг, в 2022 году в Таиланде зарегистрировали 10,1 тысячи случаев малярии и 45,1 тысячи случаев лихорадки Денге, что выше значений 2021 года в 3 и 4,5 раза соответственно. Он считает, что в этом году заболеваемость вырастет схожим образом.

В департаменте Минздрава не уточнили, сколько человек заболели в основных туристических провинциях, вроде Паттайи, Пхукета и Краби. По их информации, основная масса случаев заражения пришлась на провинции Так, Мэхонгсон и Канчанабури.

Таиланд заставит туристов заплатить за все

Заместитель гендиректора департамента Софон Ямсиритаворн посоветовал людям, которые почувствовали недомогание после укуса комара, не тянуть с обращением к врачу. Кроме того, некоторые насекомые переносят и лихорадку Зика — она вызывает смертельно опасные менингит и слоновую болезнь.

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