В Таиланде предупредили туристов  об опасности

В 2023 году в Таиланде ожидается рост числа случаев заболевания малярией в три раза, а лихорадкой Денге — в 4,5 раза. Как сообщает Thai PBS World, о подстерегающей туристов опасности заявили в Департаменте по контролю за заболеваниями Минздрава страны.

Как отметил глава департамента Тарес Крассанайравивонг, в 2022 году в Таиланде зарегистрировали 10,1 тысячи случаев малярии и 45,1 тысячи случаев лихорадки Денге, что выше значений 2021 года в 3 и 4,5 раза соответственно. Он считает, что в этом году заболеваемость вырастет схожим образом.

В департаменте Минздрава не уточнили, сколько человек заболели в основных туристических провинциях, вроде Паттайи, Пхукета и Краби. По их информации, основная масса случаев заражения пришлась на провинции Так, Мэхонгсон и Канчанабури.