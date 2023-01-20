Суд признал геноцидом массовые убийства на Ставрополье в годы ВОВ

Ставропольский краевой суд признал геноцидом массовые убийства граждан на территории региона в годы Великой Отечественной войны. Действия оккупационных властей признаны военными преступлениями, сообщил в пятницу в ходе заседания судья.
"Суд решил заявление прокурора Ставропольского края удовлетворить, признать установленные и вновь выявленные преступления, совершенные во время Великой Отечественной войны на территории Ставропольского края нацистскими оккупационными властями и их пособниками, военными преступлениями и преступлениями против человечности, а также геноцидом национальных, этнических и расовых групп", - огласил решение судья.