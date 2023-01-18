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27 минут назад

Спасатель Леонов объяснил два основных правила крещенских купаний

Вечерняя Москва

Как обезопасить себя при крещенских купаниях, рассказал спасатель Олег Леонов.

Спасатель объяснил два основных правила крещенских купаний
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Специалист выделил два основных правила: человек должен чувствовать ногами дно и держаться за что-то руками. Кроме того, не стоит окунаться в прорубь в одиночестве, поблизости должны находиться люди.

— Если люди массово купаются, то лестница обязательна, а если ее нет, то необходимы страховочные веревки, чтобы было за что держаться. Под ногами должно быть дно, а руками человек должен держаться, — подчеркнул он в комментарии «Невским новостям».

В свою очередь врач-терапевт Олеся Савельева посоветовала не погружаться с головой, чтобы избежать рефлекторного сужения сосудов головного мозга, а окунуться в прорубь по шею, не намочив голову. Она также отметила, что купание в проруби не должно длиться больше одной минуты, чтобы избежать общего переохлаждения организма, передает РИАМО.

О том, где в столице буду организованы места для крещенских купаний в 2023 году, и о главных правилах безопасности — в материале «Вечерней Москвы».

Общество,Олег Леонов,
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