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36 минут назад

РИА Новости: Проект о конфискации имущества у ряда уехавших россиян готовят в Госдуме

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В Государственной думе готовят проект о конфискации имущества у ряда покинувших Россию граждан. Об этом в среду, 18 января, сообщил источник, знакомый с ситуацией.

В Думе подготовят проект о конфискации имущества уехавших россиян
Фото: ТАССТАСС

По его словам, к настоящему моменту официальных поручений по данному вопросу комитеты еще не получали, однако некоторые депутаты работают над проектом.

— Официальных поручений на этот счет комитетам, насколько я знаю, не давалось, но, по моей информации, в инициативном порядке такая работа депутатами ведется, — цитирует собеседника РИА Новости.

В Кремле назвали способ вернуть уехавших из страны россиян

Недавно спикер Государственной думы Вячеслав Володин предложил дополнить статьи Уголовного кодекса пунктом о конфискации имущества в России у тех, кто критикует спецоперацию на Украине и поддерживает украинскую армию. Он добавил, что существующих в стране мер реагирования на подобные заявления россиян в настоящее время недостаточно, так как покинувшие Российскую Федерацию «негодяи» продолжают вести комфортную жизнедеятельность благодаря России и сдают в аренду свое жилье, находясь за рубежом.

Общество,Вячеслав Володин,Госдума,
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