Врачи собрали полную картину симптомов при штамме «Кракен»

Штамм коронавируса «Кракен» способен полностью вытеснить «Омикрон», полагают эксперты. Например, в США на него приходится 43,6% всех заражений, заявили в Центре по контролю и профилактике заболеваний.
Симптомы «Коронавируса» схожи с теми, которые свойственны самому первому варианту COVID-19. В основном меняется степень заразности коронавируса, отмечают врачи. Новая вариация COVID-19 может спровоцировать очередную волну COVID-19.
«Даже не столько заразностью, если «Омикрон» отличался заразностью именно потому, что он сам по себе такой, то «Кракен» научился обходить иммунную систему», — отметил иммунолог Иван Скороходов, пишет e1.ru.
Для «Кракена» характерны высокая температура и боль в суставах. Возможны тошнота и рвота, ломота в мышцах, насморк, кашель, а также затрудненность дыхания.