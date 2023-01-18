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30 минут назад

В МВД Казахстана разъяснили новые правила въезда в страну

Российская Газета

Новые миграционные правила пребывания иностранцев в Казахстане будут распространяться только на тех, кто въедет в страну после 27 января. Об этом рассказал РИА Новости представитель МВД республики Аскар Алдонгаров.

В Казахстане разъяснили новые правила въезда в страну
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Кто заехал после 27 января, для них будет новое исчисление. Компьютерная программа, которая на границе, будет все это подсчитывать", - пояснил он.

По словам Алдонгарова, новые правила не коснутся тех, кто уже находится в Казахстане.

Согласно нововведениям, срок пребывания иммигрантов без визы в стране не должен превышать 30 дней со дня пересечения границы, а суммарно - 90 дней в течение каждого периода в 180 календарных дней.

Алдонгаров отметил, что правило не будет применяться к приехавшим в Казахстан по визе и тем, кто находится в стране на основании разрешения на временное проживание.

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