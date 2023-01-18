В Казахстане разъяснили новые правила въезда в страну

Новые миграционные правила пребывания иностранцев в Казахстане будут распространяться только на тех, кто въедет в страну после 27 января. Об этом рассказал РИА Новости представитель МВД республики Аскар Алдонгаров.
"Кто заехал после 27 января, для них будет новое исчисление. Компьютерная программа, которая на границе, будет все это подсчитывать", - пояснил он.
По словам Алдонгарова, новые правила не коснутся тех, кто уже находится в Казахстане.
Согласно нововведениям, срок пребывания иммигрантов без визы в стране не должен превышать 30 дней со дня пересечения границы, а суммарно - 90 дней в течение каждого периода в 180 календарных дней.
Алдонгаров отметил, что правило не будет применяться к приехавшим в Казахстан по визе и тем, кто находится в стране на основании разрешения на временное проживание.