В Казахстане разъяснили новые правила въезда в страну

Новые миграционные правила пребывания иностранцев в Казахстане будут распространяться только на тех, кто въедет в страну после 27 января. Об этом рассказал РИА Новости представитель МВД республики Аскар Алдонгаров.

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"Кто заехал после 27 января, для них будет новое исчисление. Компьютерная программа, которая на границе, будет все это подсчитывать", - пояснил он.

По словам Алдонгарова, новые правила не коснутся тех, кто уже находится в Казахстане.

Согласно нововведениям, срок пребывания иммигрантов без визы в стране не должен превышать 30 дней со дня пересечения границы, а суммарно - 90 дней в течение каждого периода в 180 календарных дней.