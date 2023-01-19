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24 минуты назад

В Госдуме объяснили важность полного запрета вейпов в России

Lenta.ruиещё 9

Продажа вейпов несовершеннолетним в России запрещена, при этом продавцы готовы игнорировать этот факт. Об этом заявил заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровье Сергей Леонов в разговоре с NEWS.ru.

В Госдуме объяснили важность полного запрета вейпов в России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Он также объяснил важность полного запрета вейпов в России. По словам Леонова, сейчас в стране гибнет много молодых людей именно из-за вейпов. Кроме того, такие устройства иногда взрываются, уточнил он.

Леонов сказал, что на первом этапе надо ужесточить правила реализации этих устройств, а на втором — полностью запретить их.

18 января спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин заявил, что профильные комитеты Госдумы должны внести предложения о возможном запрете вейпов. Он утверждал, что дети школьного возраста стали все больше и больше подвержены употреблению вейпов.

Общество,Сергей Леонов,Вячеслав Володин,Госдума,
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