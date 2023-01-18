80 лет прорыву блокады Ленинграда

18 января 1943 году советским войскам в результате наступательной операции «Искра» удалось прорвать блокаду Ленинграда. Подразделения Волховского и Ленинградского фронтов выдвинулись навстречу друг другу и за неделю отбросили немцев от побережья Ладожского озера. Город находился в окружении с 8 сентября 1941 года и снабжался только благодаря Дороге жизни, которая проходила через Ладожское озеро. Несмотря на то, что полностью снять блокаду Ленинграда не удалось, Северная столица вновь была соединена с Большой землей. Прорыв блокады города улучшил положение жителей и позволил наладить непрерывный поток продовольствия, топлива и сырья, а главное подарил людям надежду. Как вспоминали современники, уже на следующий день улицы Ленинграда были украшены флагами и даже незнакомцы обнимались и поздравляли друг друга с важной победой.