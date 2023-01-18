В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+8° в 
USD 68.66EUR 74.26
Войти в почту
1 час назад

80 лет прорыву блокады Ленинграда

Александр Котлеткин

18 января 1943 году советским войскам в результате наступательной операции «Искра» удалось прорвать блокаду Ленинграда. Подразделения Волховского и Ленинградского фронтов выдвинулись навстречу друг другу и за неделю отбросили немцев от побережья Ладожского озера. Город находился в окружении с 8 сентября 1941 года и снабжался только благодаря Дороге жизни, которая проходила через Ладожское озеро. Несмотря на то, что полностью снять блокаду Ленинграда не удалось, Северная столица вновь была соединена с Большой землей. Прорыв блокады города улучшил положение жителей и позволил наладить непрерывный поток продовольствия, топлива и сырья, а главное подарил людям надежду. Как вспоминали современники, уже на следующий день улицы Ленинграда были украшены флагами и даже незнакомцы обнимались и поздравляли друг друга с важной победой.

1/14 На Невском проспекте в блокадном Ленинграде, 1941 год
Фото: РИА Новости
Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу
2/14 Жители блокадного Ленинграда набирают воду, появившуюся после артобстрела в пробоинах в асфальте на Невском проспекте, 1941 год
Фото: РИА Новости
3/14 Гражданское население блокадного Ленинграда сооружает укрепления на улицах города, 1941 год
Фото: РИА Новости
4/14 Установка аэростата воздушного заграждения на Невском проспекте в Ленинграде в дни блокады, 1941 год
Фото: РИА Новости
Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу
5/14 В дни блокады Ленинграда. Жители блокадного Ленинграда: женщина везет ослабевшего от голода мужа на санках, 1942 год
Фото: РИА Новости
6/14 На водно-ледяной трассе Ладожского озера - "Дороге жизни", 1942 год
Фото: РИА Новости
7/14 Жители блокадного Ленинграда покидают разрушенные во время бомбардировки дома, 1942 год
Фото: РИА Новости
Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу
8/14 Жители блокадного Ленинграда на строительстве оборонительных сооружений, 1942 год
Фото: РИА Новости
9/14 Блокадный хлеб и хлебные карточки времен Великой Отечественной войны в музее истории хлебопечения, 1992 год
Фото: РИА Новости
10/14 В блокадном Ленинграде. Репродукция
Фото: РИА Новости
Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу
11/14 Сбор урожая капусты на огороде у Исаакиевского собора, 1942 год
Фото: РИА Новости
12/14 Моряки Балтийского флота на Дворцовом мосту Ленинграда, 1942 год
Фото: РИА Новости
13/14 Ленинградцы работают на воскреснике по очистке города от снега на проспекте Володарского, 1942 год
Фото: РИА Новости
Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу
14/14 Блокада прорвана! Встреча бойцов Ленинградского и Волховского фронтов. 18 января 1943 года
Фото: РИА Новости

Блокада города Ленинграда (ныне Санкт-Петербург) во время Великой Отечественной войны проводилась немецкими войсками с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года с целью сломить сопротивление защитников города и овладеть им. За почти 900 дней блокады от голода и обстрелов погибли свыше 641 тысячи жителей (по другим данным, до 1,5 миллиона человек).

Исторические фотографии в память о тех событиях – в галерее «Рамблера».

Общество,Фото,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители