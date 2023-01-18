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11 минут назад

Суд оштрафовал издательство "Новая газета" на 500 тыс. рублей за дискредитацию ВС РФ

ТАСС

Басманный суд Москвы в среду оштрафовал издательский дом "Новая газета" на 500 тыс. рублей, признав его виновным по статье о дискредитации российской армии. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

Суд оштрафовал "Новую газету" на 500 тыс. рублей за дискредитацию ВС РФ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Суд признал виновным АНО "Редакционно-издательский дом "Новая газета" по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ в целях защиты интересов Российской Федерации) и назначил наказание в виде штрафа в размере 500 тыс. рублей", - сказали в суде.

По этой статье юридическому лицу грозит максимальное наказание в виде штрафа на сумму до 500 тыс. рублей.

Поводом для привлечения к административной ответственности стал материал журналистки Татьяны Брицкой "Каков поп!", опубликованный в журнале "Новая рассказ-газета". В нем говорится о священнике Андрее Ткачеве, который до 2014 года служил в Украинской православной церкви Московского патриархата, а позже перебрался в Россию.

Общество,Андрей Ткачев,Верховный суд,
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