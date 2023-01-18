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9 минут назад

ВЦИОМ: Около 15 процентов россиян остались без новогодних подарков

Вечерняя Москва

Около 15 процентов граждан России не получили подарок на минувших новогодних праздниках. Об этом свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Около 15 процентов россиян остались без новогодних подарков
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

— Без подарков в этом году остались 15 процентов россиян — или каждый седьмой, а мужчин — почти вдвое больше, чем женщин (19 процентов против 11 процентов), — говорится в сообщении.

Как утончили на сайте ВЦИОМ, 28 процентов опрошенных получили конфеты, спиртные напитки или деликатесы, 20 процентов респондентов находил под елкой парфюмерию, косметику и бижутерию.

Также стало известно, что почти каждый второй россиянин считает, что наступивший год будет в целом хорошим для них. Говоря о стране, около половины россиян (45 процентов) считают, что наступивший год станет хорошим для России, почти столько же настроены на трудные для государства времена (51 процент).

Помимо этого, москвичи назвали самые раздражающие новогодние подарки. Чаще всего горожане недовольны следующими подарками — дешевые сладости и носки.

Общество,ВЦИОМ,
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