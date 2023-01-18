Около 15 процентов россиян остались без новогодних подарков

— Без подарков в этом году остались 15 процентов россиян — или каждый седьмой, а мужчин — почти вдвое больше, чем женщин (19 процентов против 11 процентов), — говорится в сообщении.

Как утончили на сайте ВЦИОМ, 28 процентов опрошенных получили конфеты, спиртные напитки или деликатесы, 20 процентов респондентов находил под елкой парфюмерию, косметику и бижутерию.

Также стало известно, что почти каждый второй россиянин считает, что наступивший год будет в целом хорошим для них. Говоря о стране, около половины россиян (45 процентов) считают, что наступивший год станет хорошим для России, почти столько же настроены на трудные для государства времена (51 процент).