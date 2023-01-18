Бывший сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден назвал ложью статью о том, что он проживал «в конспиративной квартире КГБ». Об этом сообщает РБК.

Ранее признанное в России иноагентом и объявленное нежелательной организацией издание The Insider опубликовало статью о конспиративных квартирах КГБ в Москве и их жильцах. Среди прочих там оказался и Сноуден, который якобы проживал в конспиративном жилье рядом с посольством Великобритании. Отметим, что в публикации не указывается источник информации.

Экс-сотрудник американских спецслужб назвал информацию ложью. Он заявил, что не сотрудничает «со шпионами» и не живет в конспиративной квартире КГБ.

«Они даже знают, на каком я этаже! Какая сенсация!» — пошутил Сноуден.

Напомним, что в июне 2013 года Сноуден инициировал крупный международный скандал, когда передал СМИ ряд секретных материалов о программах слежки спецслужб США и Великобритании в интернете. После отказов со стороны ряда других государств Россия предоставила Сноудену временное убежище сроком на год при условии, что он прекратит свою деятельность против США. Позднее он оформил сперва временный, а после бессрочный вид на жительство.