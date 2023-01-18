Бывший сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден , находящийся в России , отрицает слухи о том, будто он жил в конспиративной квартире КГБ в Москве . Цитату приводит РБК.

«Они даже знают, на каком я этаже! Какая сенсация!» — поиронизировал Сноуден. Так он прокомментировал сообщения издания The Insider (признано в России СМИ-иноагентом, объявлено нежелательной организацией).

Он живет в России с 2013 года, где оказался в результате побега из США. Это произошло после того, как Сноуден рассказал о слежке за гражданами, которую вело Агентство национальной безопасности. США обвинили его в шпионаже, они добиваются его выдачи. В сентябре 2022-го Сноуден получил российское гражданство.