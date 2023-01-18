Мирошник счел обращение Зеленского к немецким студентам "Оруэллом наяву"

"Это уже точно Оруэлл наяву, или "необычное агрегатное состояние": "Вы думаете, что вы стали колонией? Нет! Смените оптику, и освобождение вас от дома, имущества, своей страны сделает вас свободными! Самостоятельное принятие решений в своих интересах - это же не свобода! Это устарело! Жизнь в интересах хозяина и смерть в его интересах - вот истинная свобода! Переосмыслите! Вы думаете, что живете в колониальной и разрушенной стране? Смените оптику! И вы увидите, что это не разруха, а первая часть восстановления, за которой примчит инвестор-благодетель, который принесет в клювике огромный фонд и построит вам новые города и дворцы, а воевать и погибать за интересы хозяина - это вовсе не умереть, а получить билет в будущее - свободное и прекрасное. Просто смените оптику и переоткройте, что такое свобода!" - прокомментировал Мирошник выступление Зеленского.