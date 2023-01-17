В МЧС предупредили об опасности крещенских купаний

В МЧС России предупредили о риске провалиться под лёд во время крещенских купаний. Об этом сообщает ТАСС .

В Всероссийском научно-исследовательском институте по проблемам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям рассказали, что из-за оттепелей лёд на некоторых водоёмах мог полностью разрушиться.

«Сформировавшееся из-за морозов новое ледовое покрытие водоемов в отдельных районах и местах недостаточно крепкое для выхода на него людей и проезда техники. Все это повышает риски их провалов под лед во время подготовки и проведения <...> праздника Крещения», – предупредили в ведомстве.

Специалисты также добавили, что ситуация с уровнем рек находится в пределах нормы. Риск подъёма уровня воды будет наблюдаться на Кубани, а также в Крыму. В Ростовской и Волгоградской областях возникла высокая вероятность подтоплений, а на побережье Каспийского моря в районе Махачкалы и Каспийска вода уже поднялась до опасной отметки.