Первой женщине-машинисту доверили поезд дальнего следования

Первая в России женщина-машинист поезда дальнего следования Оксана Соколова получила удостоверение и теперь ей доверено водить пассажирские поезда дальнего следования. Об этом во вторник, 17 января, сообщили в пресс-службе РЖД.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

— В течение двух месяцев Оксане предстоит пройти стажировку, после которой состоится ее первая самостоятельная поездка. Пока она имеет право работать машинистом электровоза только на одном участке – Екатеринбург-Пассажирский — Дружинино, — рассказали в пресс-службе.

В ближайшей перспективе Соколова планирует получить аналогичное заключение для работы еще и на участке Екатеринбург-Пассажирский — Тюмень, на котором она проходила стажировку для работы помощником машиниста, передает РИА Новости.

В декабре 2022 года депутаты Госдумы внесли законопроект об упразднении списка работ и профессий, для которых ограничивается применение труда женщин. Отмечается, что женщины должны получить право работать в таких высокодоходных отраслях, как нефтехимическая, добывающая, металлургическая.