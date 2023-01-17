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1 час назад

Первой женщине-машинисту России доверили водить поезд дальнего следования

Вечерняя Москваиещё 1

Первая в России женщина-машинист поезда дальнего следования Оксана Соколова получила удостоверение и теперь ей доверено водить пассажирские поезда дальнего следования. Об этом во вторник, 17 января, сообщили в пресс-службе РЖД.

Первой женщине-машинисту доверили поезд дальнего следования
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

— В течение двух месяцев Оксане предстоит пройти стажировку, после которой состоится ее первая самостоятельная поездка. Пока она имеет право работать машинистом электровоза только на одном участке – Екатеринбург-Пассажирский — Дружинино, — рассказали в пресс-службе.

В ближайшей перспективе Соколова планирует получить аналогичное заключение для работы еще и на участке Екатеринбург-Пассажирский — Тюмень, на котором она проходила стажировку для работы помощником машиниста, передает РИА Новости.

В декабре 2022 года депутаты Госдумы внесли законопроект об упразднении списка работ и профессий, для которых ограничивается применение труда женщин. Отмечается, что женщины должны получить право работать в таких высокодоходных отраслях, как нефтехимическая, добывающая, металлургическая.

С 1 марта текущего года Минтруд сократил перечень, разрешив женщинам быть авиамеханиками самолетов и вертолетов, а также заниматься монтажом технологического оборудования.

Общество,Оксана Соколова,Минтруд России,РЖД,Госдума,
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