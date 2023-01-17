В России подготовят критерии опасного поведения школьников

Нормативы предназначены для педагогов и психологов.
Об этом рассказала глава Федерального координационного центра по обеспечению психологической службы в системе образования Ольга Ульянина. По её словам, в рамках поручения президента сотрудничество выстроено со специалистами из института Сербского.
«Мы уже разработали перечень критериев и подступились к разработке программы для классных руководителей, педработников и психологов, чтобы они могли полноценно выявлять группу риска», — сказала Ульянина.