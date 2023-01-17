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54 минуты назад

Синоптик спрогнозировал ледяные дожди в центре Европейской России

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Ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус спрогнозировал ледяные дожди в центре Европейской России.

В центре Европейской России 18 января прогнозируют ледяные дожди
Фото: RT на русскомRT на русском

«Мощное вторжение тёплого воздуха в центральные области Европейской России в предстоящие сутки будет сопровождаться осадками в смешанной фазе, в том числе в некоторых регионах возможны ледяные дожди», — написал он в своём Telegram.

По словам синоптика, ближайшей ночью осадки возможны в Орловской и Тульской областях, ближе к утру в зону переохлаждённых осадков попадут Воронежская и Рязанская области, а также южные и восточные районы Подмосковья.

«Днём в среду зона ледяных дождей и гололёдных явлений вытянется полосой с юга на север, через Воронежскую, Липецкую, Рязанскую, Владимирскую и Ивановскую области, а также заденет восток Московской области. Ближе к вечеру замерзающие осадки доберутся до Ярославской и Костромской областей», — добавил он.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с «Известиями» рассказал, что на Крещение в Москве будет очень тепло.

Общество,Роман Вильфанд,
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