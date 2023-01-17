В центре Европейской России 18 января прогнозируют ледяные дожди

«Днём в среду зона ледяных дождей и гололёдных явлений вытянется полосой с юга на север, через Воронежскую, Липецкую, Рязанскую, Владимирскую и Ивановскую области, а также заденет восток Московской области. Ближе к вечеру замерзающие осадки доберутся до Ярославской и Костромской областей», — добавил он.