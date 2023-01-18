В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+8° в 
USD 68.66EUR 74.26
Войти в почту
52 минуты назад

В Минпросвещения сообщили, что иностранное усыновление в прошлом году сошло на нет

Газета.Ruиещё 2

Иностранное усыновление в прошлом году сошло на нет, заявил статс-секретарь, заместитель министра просвещения РФ Андрей Корнеев. Об этом сообщает РИА Новости.

Минпросвещения: иностранное усыновление в прошлом году сошло на нет
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, в 2022 году органы опеки и попечительства не предоставили ни одного разрешения на знакомство иностранных усыновителей с ребенком.

"В 2022 году не было выдано ни одного согласия органа опеки и попечительства на знакомство иностранных кандидатов усыновить российских детей. Это, соответственно, работа и наша, и органов опеки и попечительства...", - объяснил Корнеев.

По словам замминистра российского ведомства, "сейчас все понимают, как ситуация происходит в мире".

При этом Корнеев обратил внимание, что Министерство просвещения аккуратно относится к тотальной денонсации международных договоров об усыновлении детей.

Ранее Совет Федерации одобрил закон о запрете услуг суррогатных матерей в России для иностранцев. Кроме иностранцев запрет на услуги суррогатных матерей в РФ будет распространяться и на одиноких мужчин. За принятие закона проголосовал 141 сенатор, 1 воздержался, против не проголосовал никто.

Общество,Андрей Корнеев,Минпросвещения России,Совет Федерации,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители