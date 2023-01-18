Минпросвещения: иностранное усыновление в прошлом году сошло на нет

Иностранное усыновление в прошлом году сошло на нет, заявил статс-секретарь, заместитель министра просвещения РФ Андрей Корнеев. Об этом сообщает РИА Новости.

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По его словам, в 2022 году органы опеки и попечительства не предоставили ни одного разрешения на знакомство иностранных усыновителей с ребенком.

"В 2022 году не было выдано ни одного согласия органа опеки и попечительства на знакомство иностранных кандидатов усыновить российских детей. Это, соответственно, работа и наша, и органов опеки и попечительства...", - объяснил Корнеев.

По словам замминистра российского ведомства, "сейчас все понимают, как ситуация происходит в мире".

При этом Корнеев обратил внимание, что Министерство просвещения аккуратно относится к тотальной денонсации международных договоров об усыновлении детей.