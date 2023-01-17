Занимавшую пост главы МАК 30 лет Анодину освободили от должности

Главу Межгосударственного авиационного комитета (МАК) Татьяну Анодину, занимавшую пост более 30 лет, освободили от должности. Решение было озвучено на сессии Совета по авиации и использованию воздушного пространства 17 января, сообщает пресс-служба Минтранса России.
«Совет назначил Председателем МАК Олега Сторчевого, предложив занимавшей ранее данную должность Татьяне Анодиной звание Почетного Президента Совета с правом совещательного голоса», — сказано в сообщении.
Помимо кадровых перестановок, совет утвердил новую редакцию Положения о совете по авиации и использованию воздушного пространства, Положения о МАК и пакет документов, регулирующих финансовую деятельность комитета.