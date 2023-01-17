Занимавшую пост главы МАК 30 лет Анодину освободили от должности

Главу Межгосударственного авиационного комитета (МАК) Татьяну Анодину, занимавшую пост более 30 лет, освободили от должности. Решение было озвучено на сессии Совета по авиации и использованию воздушного пространства 17 января, сообщает пресс-служба Минтранса России.