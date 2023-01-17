Названы самые курящие регионы России

Магаданская область и Камчатский край стали самыми курящими регионами России. Аналитики выяснили, что их жители чаще всего покупали сигареты в прошлом году. Об этом сообщается на официальном сайте системы цифровой маркировки "Честный знак".

Фото: m24.ru m24.ru

По результатам исследования был составлен рейтинг регионов, где табачная продукция была востребована больше всего. Его возглавила Магаданская область, где на одну тысячу человек пришлось 132,7 тысячи пачек сигарет. Второе место закрепилось за Камчатским краем (118,9 тысячи). Третье место заняла Нижегородская область.

Четвертую и пятую позиции заняли Сахалинская область (108,1 тысячи) и Ямало-Ненецкий автономный округ (102,3 тысячи).

Также результаты показали предпочтения жителей российских регионов:

сигары оказались наиболее популярны у москвичей;

сигариллы востребованы среди жителей Крыма;

табак для кальяна и трубки больше всего покупали жители Санкт-Петербурга.

Ранее в Госдуме поддержали новозеландский метод борьбы с курением, который предполагает запретить продажу табачных изделий гражданам, родившимся после 2009 года.

Депутат Султан Хамзаев заявил, что подобный запрет нужно ввести и в России. Парламентарий выразил мнение, что государству выгодно бороться с курением. Важно двигаться в интересах здоровья граждан, а не пытаться достичь краткосрочных экономических выгод, добавил он.