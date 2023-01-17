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24 минуты назад

Российские врачи успешно извлекли из ноги военнослужащего часть мины

Илья Родин

В Белгородской области медики провели успешную операцию по удалению части мины из голени военнослужащего. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова.

Российские врачи успешно извлекли из ноги военнослужащего часть мины
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В академии уточнили, что 10 января 2023 года в Валуйскую центральную районную больницу был доставлен получивший ранения во время боевой задачи военнослужащий.

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У него были диагностированы множественные осколочные ранения мягких тканей голеней и бедер с обширным дефектом мягких тканей, проникающее ранение брюшной полости.

Кроме того, в мягких тканях правой голени у него застрял торцевой взрыватель 122-мм мины.

Во время операции бригада медиков была одета в бронежилеты, остальной персонал больницы вывели на безопасное расстояние, отметили в пресс-службе.

«Подполковник медицинской службы Виталий Иванов, рискуя жизнью, достал взрывоопасный осколок снаряда, который забрали саперы, и операция была продолжена в штатном режиме», - рассказали в академии.

Уточняется, что в настоящее время состояние пациента не вызывает опасений.

Общество,Виталий Иванов,
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