Российские врачи успешно извлекли из ноги военнослужащего часть мины

В Белгородской области медики провели успешную операцию по удалению части мины из голени военнослужащего. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова.

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В академии уточнили, что 10 января 2023 года в Валуйскую центральную районную больницу был доставлен получивший ранения во время боевой задачи военнослужащий.

У него были диагностированы множественные осколочные ранения мягких тканей голеней и бедер с обширным дефектом мягких тканей, проникающее ранение брюшной полости.

Кроме того, в мягких тканях правой голени у него застрял торцевой взрыватель 122-мм мины.

Во время операции бригада медиков была одета в бронежилеты, остальной персонал больницы вывели на безопасное расстояние, отметили в пресс-службе.

«Подполковник медицинской службы Виталий Иванов, рискуя жизнью, достал взрывоопасный осколок снаряда, который забрали саперы, и операция была продолжена в штатном режиме», - рассказали в академии.