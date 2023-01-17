Инфекционист сравнил симптомы «кракена» с ОРВИ

«Зная все эти симптомы у коронавируса, и они, кстати, аналогичны другим омикронам, мы можем сделать профилактику длительных течений и состояний, которые могут вызывать дискомфорт. Что еще хорошо, омикрон не показал усиления того самого постковидного синдрома и постковидный синдром стал протекать более легко, больше выражен в утомляемости, больше выражен в эффекте со стороны нервной системы – уже меньше отсроченных инсультов и инфарктов, как это было с дельтой и другими штаммами. Поэтому катастрофы нет», – констатировал Тимаков.