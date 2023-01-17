Инфекционист сравнил симптомы «кракена» с ОРВИ

Подвид штамма коронавируса «омикрон» - «кракен» почти не отличается от проявлений острой респираторной инфекции и не несет собой особой опасности для населения. Об этом заявил инфекционист Евгений Тимаков.
По его словам, человек может даже не распознать, что болел новым подвидом. У больного проявляются обычные симптомы ОРВИ. При этом он отметил, что антибиотиком этот вирус не лечится. От обычного вируса болезнь не сильно отличается.
«Немного более длительно может быть температура – до семи – десяти дней. Более длительно возможно сохранение изменений со стороны верхних дыхательных путей. Это длительный кашель, длительный дискомфорт со стороны носоглотки, утомляемость, потливость может быть длительная и расстройство желудочно-кишечного тракта, особенно у детей», – рассказал специалист.
Тимаков добавил, что ситуация с заболеваемостью сегодня находится в пределах нормы. При этом он подчеркнул, что люди постепенно адаптируются к коронавирусу, он становится обычной сезонной, но специфической вирусной инфекцией.
«Зная все эти симптомы у коронавируса, и они, кстати, аналогичны другим омикронам, мы можем сделать профилактику длительных течений и состояний, которые могут вызывать дискомфорт. Что еще хорошо, омикрон не показал усиления того самого постковидного синдрома и постковидный синдром стал протекать более легко, больше выражен в утомляемости, больше выражен в эффекте со стороны нервной системы – уже меньше отсроченных инсультов и инфарктов, как это было с дельтой и другими штаммами. Поэтому катастрофы нет», – констатировал Тимаков.
Ранее Роспотребнадзор заявил, что в России обнаружен первый случай заражения новым вариантом омикрон-штамма коронавируса «кракен». Субвариант был зафиксирован у пациента в Пензенской области во время мониторинга данных секвенирования геномов коронавируса. При этом в ведомстве уточнили, что вводить новые ограничения в связи с обнаружением нового подвида не планируется.