В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+3° в 
USD 68.29EUR 73.83
Войти в почту
43 минуты назад

Инфекционист сравнил симптомы «кракена» с ОРВИ

Елена Прошина

Подвид штамма коронавируса «омикрон» - «кракен» почти не отличается от проявлений острой респираторной инфекции и не несет собой особой опасности для населения. Об этом заявил инфекционист Евгений Тимаков.

По его словам, человек может даже не распознать, что болел новым подвидом. У больного проявляются обычные симптомы ОРВИ. При этом он отметил, что антибиотиком этот вирус не лечится. От обычного вируса болезнь не сильно отличается.

«Немного более длительно может быть температура – до семи – десяти дней. Более длительно возможно сохранение изменений со стороны верхних дыхательных путей. Это длительный кашель, длительный дискомфорт со стороны носоглотки, утомляемость, потливость может быть длительная и расстройство желудочно-кишечного тракта, особенно у детей», – рассказал специалист.

Тимаков добавил, что ситуация с заболеваемостью сегодня находится в пределах нормы. При этом он подчеркнул, что люди постепенно адаптируются к коронавирусу, он становится обычной сезонной, но специфической вирусной инфекцией.

Первый в РФ пациент с "Кракеном" не выезжал за границу в последнее время

«Зная все эти симптомы у коронавируса, и они, кстати, аналогичны другим омикронам, мы можем сделать профилактику длительных течений и состояний, которые могут вызывать дискомфорт. Что еще хорошо, омикрон не показал усиления того самого постковидного синдрома и постковидный синдром стал протекать более легко, больше выражен в утомляемости, больше выражен в эффекте со стороны нервной системы – уже меньше отсроченных инсультов и инфарктов, как это было с дельтой и другими штаммами. Поэтому катастрофы нет», – констатировал Тимаков.

Ранее Роспотребнадзор заявил, что в России обнаружен первый случай заражения новым вариантом омикрон-штамма коронавируса «кракен». Субвариант был зафиксирован у пациента в Пензенской области во время мониторинга данных секвенирования геномов коронавируса. При этом в ведомстве уточнили, что вводить новые ограничения в связи с обнаружением нового подвида не планируется.

Общество,Видео,Евгений Тимаков,Роспотребнадзор,
4
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители