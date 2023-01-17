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57 минут назад

В московской школе ученикам предложили раскрасить «блокадный хлеб»

Мослента

В одной из столичных школ ученикам второго класса на уроке «Разговоры о важном» попалось задание, в котором составители наглядного пособия предложили раскрасить «блокадный хлеб». Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

В московской школе ученикам предложили раскрасить «блокадный хлеб»
Фото: Telegram-канал «Осторожно, Москва»Telegram-канал «Осторожно, Москва»

По данным канала, на уроке, посвященном истории блокадного Ленинграда, детям раздали задания для закрепления материала: прочитать стихотворение «Блокада» о чувствах умирающего ребенка и раскрасить изображение пайка блокадного хлеба.

Один из родителей второклассника рассказал Telegram-каналу, что после такого урока ребенок стал очень тревожным, плохо спит и постоянно спрашивает, будет ли в доме еда.

Женщина с критикой отнеслась к подобному заданию и назвала кощунством тот факт, что блокадные 125 граммов хлеба «превратили в раскраску». По ее мнению, у школьников с еще несформировавшейся психикой такие действия могут вызвать непредсказуемый эффект.

Ранее школьники выразили свое мнение по поводу новых правил в итоговом сочинении.

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