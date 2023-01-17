Актриса скончалась в субботу, 14 января на 80-м году жизни. Президент Российской Федерации Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин ранее выразили соболезнования близким народной артистки СССР, а также рассказали, какой она запомнилась им.

Инна Чурикова одна из самых ярких и титулованных актрис нашей страны. Почти полвека, с 1973 года, она служила в «Ленкоме», где исполнила более десяти главных ролей. Она воплотила яркие образы в десятках картин, среди наиболее популярных - «Я шагаю по Москве», «Морозко», «Ширли-мырли», «Благословите женщину», «Тот самый Мюнхгаузен».