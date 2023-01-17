В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+3° в 
USD 68.29EUR 73.83
Войти в почту
56 минут назад

Инну Чурикову похоронили на Новодевичьем кладбище

ТК «Звезда»иещё 8

Народную артистку Советского Союза Инну Чурикову похоронили на Новодевичьем кладбище в Москве.

Актриса скончалась в субботу, 14 января на 80-м году жизни. Президент Российской Федерации Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин ранее выразили соболезнования близким народной артистки СССР, а также рассказали, какой она запомнилась им.

Лидер российского государства Владимир Путин, премьер-министр РФ Михаил Мишустин и патриарх Московской и всея Руси Кирилл прислали венки. Среди пришедших проститься с народной артисткой были спикер Совета Федерации России Валентина Матвиенко, министр культуры РФ Ольга Любимова, актрисы Лия Ахеджакова, Александра Захарова, Людмила Поргина, Юлия Рутберг, художественный руководитель Театра Наций Евгений Миронов, актеры Андрей Соколов, Иван Агапов, Михаил Горевой, оперная певица Хибла Герзмава и другие. Возложить цветы к гробу пришли сотни людей.

Сын Чуриковой прилетел из Лондона проститься с матерью

Инна Чурикова одна из самых ярких и титулованных актрис нашей страны. Почти полвека, с 1973 года, она служила в «Ленкоме», где исполнила более десяти главных ролей. Она воплотила яркие образы в десятках картин, среди наиболее популярных - «Я шагаю по Москве», «Морозко», «Ширли-мырли», «Благословите женщину», «Тот самый Мюнхгаузен».

Общество,Видео,Иван Агапов,Лия Ахеджакова,Людмила Поргина,Хибла Герзмава,Михаил Мишустин,Александра Захарова,Андрей Соколов,Ольга Любимова,Юлия Рутберг,Евгений Миронов,Валентина Матвиенко,Инна Чурикова,Сергей Собянин,Владимир Путин,Совет Федерации,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители