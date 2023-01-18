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36 минут назад

МВД Казахстана: новые миграционные правила коснутся прибывших в страну после 27 января

Газета.Ruиещё 17

Новые миграционные правила, ограничивающие пребывание мигрантов в Казахстане 90 сутками в течение 180-дневного периода, коснутся только тех иностранцев, которые пересекут границу республики после 27 января. Об этом заявил начальник управления внешней миграции комитета миграционной службы МВД Казахстана Аскар Алдонгаров в интервью РИА Новости.

Казахстан пояснил, как будут работать новые правила въезда
Фото: Газета.ruГазета.ru

17 января стало известно, что власти Казахстана внесли изменения в правила въезда и пребывания иммигрантов в стране, в том числе для граждан Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Теперь иммигранты без визы могут оставаться на территории республики до 30 дней со дня пресечения границы, суммарно — 90 дней в течение каждого периода в 180 календарных дней.

При этом гражданам государств – членов ЕАЭС разрешено пребывать на территории Казахстана 90 календарных дней со дня пересечения государственной границы республики. В общей сложности они могут оставаться в стране 90 дней в течение каждого периода в 180 дней.

Казахстан изменил правила въезда и пребывания иммигрантов

Ранее для иммигрантов, приезжающих в Казахстан без визы, и граждан ЕАЭС не было ограничения в 180 дней со дня пересечения госграницы страны. Когда заканчивался разрешенный срок пребывания в республике, иностранцы могли покинуть казахстанскую территорию и снова въехать в нее, чтобы счет дней пребывания начался заново.

Общество,ЕАЭС,
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